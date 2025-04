Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige kwalificatie in Bahrein. Max Verstappen en Yuki Tsunoda kwamen er niet aan te pas, en de problemen waren groot. Helmut Marko onthult wat er aan de hand was met de auto van Verstappen.

De verwachtingen voorafgaand de kwalificatie waren niet heel hoog bij Red Bull. In de vrije trainingen zag de Oostenrijkse renstal er niet heel sterk uit, maar dat was vorige week in Japan ook niet het geval. Dat het zo slecht zou gaan, hadden ze ook niet verwacht. Verstappen noteerde slechts de zevende tijd, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda genoegen moest nemen met de tiende tijd. Opvallend genoeg was dit wel de eerste keer dat de twee Red Bulls allebei in Q3 stonden.

Positieve punten

Na afloop van de kwalificatie zocht teamadviseur Helmut Marko eerst naar lichtpuntjes. Hij kwam met een verklaring in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Laten we eerste maar positief beginnen. Yuki eindigde in de top tien, maar Max was niet tevreden. Hij had wat problemen in Q2 en hij kampte met enorme remproblemen in Q3. Dat kon je echt zien in de data. Tot nu toe hebben we er nog geen verklaring voor gevonden."

Red Bull wil remmen aanpassen

Marko was na afloop volledig verrast door de uitslag van de kwalificatie. De Oostenrijker zag dat er allerlei gekke dingen waren gebeurd: "George Russell zit op hetzelfde niveau als Oscar Piastri en Lando Norris staat dan weer naast Max. Dat begrijpen we niet echt. Het wordt gewoon een interessante race. Eerst moeten we uitzoeken wat de oorzaak was van het remprobleem dat we hadden. Daarna moeten we gaan overleggen met de FIA of je de remblokken mag aanpassen, eraf slijpen of dat je nieuwe exemplaren mag installeren."

Verstappen klaagde tijdens de sessie meerdere keren over problemen met zijn remmen, dus Marko's woorden zijn niet verrassend.