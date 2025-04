Charles Leclerc noteerde vandaag de knappe derde tijd in de kwalificatie in Bahrein. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een sterke sessie, en daar was hij heel erg tevreden mee. Hij stelt dat hij dit resultaat eigenlijk niet zag aankomen.

Iedereen zag het team van McLaren als de grote favoriet voor de pole position in Bahrein. Oscar Piastri pakte inderdaad de pole, maar zijn teamgenoot Lando Norris viel zwaar tegen en noteerde slechts de zesde tijd. Het was dan ook een verrassing dat coureurs van de andere teams zich ook konden mengen in de strijd om de pole position. Het feit dat Leclerc zo snel was, was dan ook een welkome verrassing voor Ferrari.

Grote verrassing voor Leclerc

Na afloop van de kwalificatie stond hij dan ook een beetje met een mond vol tanden. De Monegaskische Ferrari-coureur was verbaasd, zo legde hij uit aan interviewer van dienst David Coulthard: "Heel eerlijk, ik had P3 niet verwacht. Ik wist dat er in Q3 wel wat rondetijd zou liggen. Ik wist dat ik in Q1 en Q2 geduldig moest zijn en moest wachten tot de baan tot ons kwam. Het was lastig, want aan het begin van Q3 voelde het echt lastig aan met de oude banden. Maar zodra we voor nieuwe banden kozen, voelde het beter aan."

Extreme set-ups

Leclerc verwacht dat er meer aan zit te komen in de komende races. De Monegask gaat verder met zijn verhaal na afloop van deze succesvol verlopen sessie: "Ik ben blij. Ik had het niet verwacht, maar het is een resultaat van... We hebben in de afgelopen weekenden best veel extreme set-ups uitgeprobeerd, en ik heb ik het gevoel dat ik mijn weg een beetje moest zoeken. Stapje voor stapje hoop ik dat in de komende weken meer performance uit de auto kan gaan halen."

Leclerc promoveerde later nog naar de tweede plek, omdat George Russell een gridstraf had ontvangen.