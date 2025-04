Het team van Red Bull Racing kende een teleurstellende kwalificatie in Bahrein. Max Verstappen kwam niet verder dan een zesde tijd, en dat was een flinke teleurstelling voor de Nederlander. Helmut Marko baalde als een stekker, en stelt dat een podium zo goed als onmogelijk is.

Verstappen had het zeer zwaar tijdens de kwalificatie. Hij had last van remproblemen waardoor het voor hem zeer lastig werd om een goede tijd te rijden. In Q1 moest hij alles op alles zetten om door te stoten naar het volgende kwalificatiegedeelte na een flinke lock-up in de eerste run. Na afloop van de kwalificatie stelde Verstappen dat ze gewoon te langzaam zijn, en hij had ook geen hoge verwachtingen voor de race.

Wat zijn de kansen in de race?

Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaarde na afloop ook dat er remproblemen waren. De Oostenrijker kreeg in gesprek met Motorsport.com de vraag wat er mogelijk is in de race: "Het ligt er ook een beetje aan welke temperaturen we zullen krijgen. De bandenslijtage is hier enorm, dus laten we zien wie er het beste met de problemen omgaat. Maar Norris staat slechts op P6, wat betekent dat Max zijn grootste rivaal bijna naast zich heeft. Dat was ook een verrassing voor ons. En als je de Formule 2-race hebt gezien, weet je wat er nog mogelijk is."

Podium wordt lastig

Gevraagd of een podium van Verstappen tot de mogelijkheden behoord, is Marko duidelijk: "Dat wordt heel erg lastig." Hij stelt dat er nog veel onduidelijk is over de race: "We hebben nog geen echte representatieve long runs gezien. Maar we hopen dat we met deze afstelling, en als we de remproblemen kunnen oplossen, nog niets naar voren kunnen komen." Marko sluit lachend af dat een regendansje geen nut zal hebben in de woestijn van Bahrein: "Dat gaat hier sowieso niet gebeuren!"