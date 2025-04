Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie in Bahrein. Hij kon zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de pole position en moest genoegen nemen met de zevende tijd. Na afloop was de Nederlandse Red Bull-coureur dan ook niet heel happy.

Verstappen zag er eerder in de vrije trainingen niet heel snel uit. Dat was echter ook het geval in Japan, maar toen wist hij zich wel te herstellen in de kwalificatie. Dat was nu niet het geval, en het begon voor hem al slecht met een enorme lock-up in Q1. Verstappen wist zich wel te herstellen, maar in het derde beslissende gedeelte van de kwalificatie kreeg hij er niet uit waar hij op had gehoopt.

Niets werkte

Na afloop van de kwalificatie werd Verstappen bij Viaplay gevraagd naar een eerste reactie: "We waren gewoon te langzaam. We hadden een slechte balans in de auto, ik kon niet remmen, niet insturen, ik had geen tractie, het was gewoon heel erg lastig." Gevraagd of dit alarmerend was, reageerde hij duidelijk: "Dit is al het hele weekend het geval. We hebben de hele auto omgegooid, van links naar rechts, maar helemaal niets werkte."

Zorgen voor de dag van morgen

Het was een groot drama voor Verstappen en Red Bull, maar hij probeert de moed er nog enigszins in te houden. Gevraagd of hij dit had verwacht, is Verstappen eerlijk: "Niet met het ingaan van de kwalificatie." De race staat morgen op de planning, en de vraag is of Verstappen zich zorgen maakt: "Voor morgen is er ook geen balans. Het is allemaal heel erg lastig op dit circuit." Hij wil dan ook nog niet naar de dag van morgen gaan kijken: "Op dit moment doe ik dat niet, dat zien we morgen wel weer als ik dan wakker wordt."

Verstappens titelrivaal Lando Norris kende overigens ook geen goede sessie, hij werd zesde.