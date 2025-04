Max Verstappen kende een zeer teleurstellende kwalificatie op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlander kwam niet verder dan de zevende tijd, en daar was hij niet blij mee. Na afloop was Verstappen duidelijk, hij doet niet meer mee in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen gaf na afloop van de kwalificatie al snel toe dat er problemen waren met zijn RB21. De Red Bull-coureur worstelde met het remmen, en volgens Helmut Marko waren dit zeer grote problemen. Verstappen was tijdens de kwalificatie meer bezig met het onder controle houden van zijn auto dan het rijden van een snelle ronde. De zevende tijd was niet alleen teleurstellend, het drukte Red Bull ook met de neus op de feiten.

Titel uit zicht

Verstappen start in de race slechts één plekje achter zijn titelrivaal Lando Norris. Verstappen denkt niet aan de titel, als hij na afloop van de kwalificatie door Motorsport.com wordt gevraagd hoe hij naar de McLarens kijkt, is hij helder: "Ze zijn niet mijn concurrenten op dit moment. Ik doe mee in dit kampioenschap." Gevraagd of dit betekent dat hij momenteel niet vecht voor het wereldkampioenschap, is Verstappen kortaf: "Nee." De vijfde titel op rij lijkt dan ook uit zicht te zijn.

McLaren geen tegenstander

Verstappen staat in de tussenstand van het wereldkampioenschap slechts één puntje achter Norris. Dat betekent niet dat Verstappen denkt aan de titel, hij stelt dat de tussenstand een vertekend beeld geeft van de realiteit: "Als je naar het hele seizoen kijkt, dan denk ik niet dat we een echte kans hebben gehad. Als anderen fouten maken, zoals tijdens de kwalificatie in Suzuka, dan sta je er wel voor. Zondag was het daar wat koeler en dan heb je minder te maken met bandendegradatie en in Suzuka kan je ook niet inhalen, dat is toen ook wel gebleken. Maar dat is niet altijd het geval."