Uitslag VT1 Singapore: Leclerc noteert snelste tijd in stoffige sessie, Verstappen vierde

De eerste vrije training in de straten van Singapore zit er alweer op. In deze sessie werd de snelste tijd neergezet door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Lando Norris en Carlos Sainz maakte de top drie compleet in deze training.

Op een stoffige baan ging de eerste vrije training van start. Het was direct druk in de straten van Singapore en onder aanvoering van de VCARB's en de Saubers kwamen veel coureurs direct de baan op. Oscar Piastri kon pas na een kwartier meters maken, want McLaren moest voor de training nog een probleem aan de achterzijde van de auto oplossen.

Lastige start

Max Verstappen kon wel direct meters maken op de baan in de stadstaat. Hij begon snel, maar Lando Norris was daarna veel sneller. De tijden waren niet heel belangrijk, want in tegenstelling tot de race en de kwalificatie werd deze sessie verreden onder het daglicht. Voor de teams was het belangrijk om data te verzamelen. Daniel Ricciardo werd bijvoorbeeld op pad gestuurd met aero rakes.

Bij Red Bull hadden ze een lastigere start van de vrije training. Sergio Perez zorgde voor een gele vlag door een uitloopzone in te schieten, en Verstappen maakte een klein remfoutje. Tijdens de eerste softruns zag Verstappen er aardig uit, en had hij geen enorme achterstand op Lando Norris. Perez moest echter bijna een seconde toegeven op de Britse McLaren-coureur.

Softruns

De snelle runs begonnen vrij snel in de training. Norris begon snel, al had hij wel een lastige rondje. Hij knalde vol over een stoffige kerb, maar hij was net sneller dan Carlos Sainz en de verrassende Yuki Tsunoda. Hij noteerde een snelle tijd in zijn als spijkerbroek verklede VCARB. Charles Leclerc was iets minder tevreden en hij vloekte over de boordradio. Hij ging dan ook voor een tweede run op de softs, maar de tijd van Norris was net een stapje te ver.

Problemen

Even later wist Leclerc er wel een snellere tijd dan Norris uit te persen. Max Verstappen en Sergio Perez wisten dat niet te doen in hun tweede run, ook omdat Perez in de weg werd gereden. Piastri had het ook iets lastiger, want hij meldde zijn team dat hij de muur had aangetikt. Hij wist de pitstraat wel gewoon te bereiken. Hij kon zijn weg vervolgen, met wat oorlogswonden op zijn velgen. Sergio Perez had het ook lastig in de slotfase, want zijn wagen werkte niet zoals hij had gehoopt. Mercedes speelde al helemaal geen rol in deze training, want Lewis Hamilton en George Russell werden slechts twaalfde en zestiende.