Magnussen haalt uit naar wedstrijdleiding: "Voelt alsof ze belachelijke dingen straffen"

Na een race schorsing keert Kevin Magnussen dit weekend weer terug achter het stuur van zijn Haas-bolide. Hij moest de race in Bakoe missen door de twee strafpunten die hij Monza had gekregen voor een touché met Pierre Gasly. Als hij in Singapore te horen krijgt dat zijn collega's hem steunden, haalt hij uit naar de aanpak van de wedstrijdleiding.

Kevin Magnussen werd de eerste coureur die een schorsing aan zijn broek kreeg door het in 2014 ingevoerde strafpuntensysteem. De Deen, die tot aan Monza al tien strafpunten verzameld had, kreeg na afloop van de Grand Prix van Italië te horen dat hij naast zijn tijdstraf ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie kreeg voor de touché met Pierre Gasly. Dit zorgde ervoor dat de man uit Roskilde in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten had verzameld, wat hem op een race schorsing kwam te staan.

"Het is geen geweldige situatie voor F1"

De Haas-coureur, die de race in Bakoe moest missen, werd echter volop gesteund door zijn collega's - waaronder Pierre Gasly - die in Bakoe pleitten voor een aanpassing van het strafpuntensysteem. De 31-jarige is blij om dat te horen, maar heeft geen goed woord over voor de aanpak van de wedstrijdleiding. "Ik heb niet gezien wat er is gezegd, maar het is mooi als dat het geval is", vertelt Magnussen tegenover Motorsport.com. "Mijn eigen mening is dat het geen geweldige situatie voor de Formule 1 is om het racen op deze manier te beperken. Het voelt slecht als de sport waar je zo van houdt, verandert op een manier die je niet waardeert."

De Deen vervolgt zijn verhaal: "Ik hou van hard racen en ik denk dat dat een groot deel is van de schoonheid van motorsport - de gevechten en [op de limiet zitten, red.] en net iets eroverheen. Die balans is wat je race maakt of breekt, en op dit moment voelt het alsof ze belachelijke dingen straffen."

Magnussen wijst naar IndyCar Series

In Bakoe heeft de FIA tijdens de rijdersbriefing gesproken met de coureurs over het huidige strafpuntensysteem, zo meldde Motorsport.com eerder deze week. Uit dit gesprek is voortgekomen dat de autosportfederatie bereid is om het huidige strafpuntensysteem tegen het licht te houden. Dit proces is echter nog niet in gang gezet. Eerst moet de Sporting Advisory Committee (SAC) van de Formule 1 - die bestaat uit officials van de FOM en de FIA en de sportief directeuren van de teams - over de kwestie praten, en dat gebeurt pas na het 2024-seizoen. De FIA hanteert namelijk het beleid dat sportieve reglementen niet kunnen worden aangepast gedurende een seizoen.

Als Magnussen gevraagd wordt welke aanpak hij in de koningsklasse van de autosport zou implementeren, stelde hij voor dat de Formule 1 eens meer naar de aanpak van de IndyCar Series moet gaan kijken. "Ik heb in de IndyCar geracet", vertelt Magnussen, die in 2021 deelnam aan de Amerikaanse raceklasse. "Ik heb de race ook op televisie bekeken en ik denk dat ze het daar goed hebben. Ze hebben fantastische races. De coureurs zijn respectvol naar elkaar. Ze laten die verantwoordelijk in hun handen, en ik denk dat dat werkt", aldus de Haas-rijder.