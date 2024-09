Bearman zet unieke prestatie neer met puntenfinish

Oliver Bearman viel afgelopen weekend in Azerbeidzjan in bij het team van Haas. Hij verving de geschorste Kevin Magnussen en hij reed een zeer solide race. Bearman scoorde een puntje en daarmee zette hij een uniek prestatie neer in de geschiedenis van de Formule 1.

Bearman reed in Azerbeidzjan zijn tweede Grand Prix uit zijn loopbaan. Eerder dit jaar viel hij in Saoedi-Arabië in voor de zieke Carlos Sainz bij het team van Ferrari. Ook in de straten van Jeddah reed Bearman een goede race en daar kwam hij als zevende over de streep. Hij scoorde dus punten bij zijn debuut en ook in Azerbeidzjan wist hij in de puntenposities te finishen. Hij kwam als tiende over de streep en dat leverde hem een punt af.

Bearman heeft hiermee iets unieks gepresteerd. Hij is de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die punten wist te scoren in zijn eerste twee races voor twee verschillende teams. Bearman staat door deze score op de zestiende plaats in het constructeurskampioenschap. Hij heeft zeven punten gescoord in zijn twee races, en daarmee heeft hij meer punten achter zijn naam staan dan huidig Haas-coureur Kevin Magnussen. Ook Alpine-coureur Esteban Ocon heeft tot nu toe minder punten gescoord dan Bearman. Sauber-coureurs Guanyu Zhou en Valtteri Bottas hebben minder punten dan Bearman, maar dat komt ook door het feit dat deze twee nog puntloos zijn.