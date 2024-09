Vowles wil Colapinto aan Sauber-zitje helpen voor 2025

Franco Colapinto maakt momenteel een sterke indruk in de Formule 1. De Argentijn vervangt sinds het raceweekend in Monza Logan Sargeant en hij pakte afgelopen weekend in Bakoe zijn eerste WK-punten. Williams-teambaas James Vowles wil hem graag helpen bij de zoektocht naar een zitje voor 2025.

Na het raceweekend in Zandvoort besloot Williams in te grijpen. De slecht presterende Logan Sargeant werd aan de kant geschoven en de jonge Franco Colapinto mag het seizoen afmaken. Hij rijdt rond zonder druk, want hij weet dat hij volgend jaar niet op de grid staat bij Williams. De Britse renstal presenteerde in de zomerstop Carlos Sainz. Dit betekent dat Colapinto om zich heen moet kijken als hij een zitje voor 2025 wil vinden.

2025

Voor 2025 liggen er eigenlijk alleen nog maar kansen bij Sauber. Gabriel Bortoleto leek daar de favoriet te zijn, maar in de afgelopen dagen werd ook de naam van Colapinto genoemd. Williams-teambaas James Vowles wil hem helpen, zo laat hij weten aan de Latijns-Amerikaanse tak van Motorsport.com: "Natuurlijk blijft hij deel uitmaken van de Williams-familie, maar ik hoop ook dat hij ergens blijft racen. Ik wil hem graag een stoeltje geven voor 2025 en idealiter is dat in de Formule 1. Dat betekent dat er nog maar één team over is. We zullen zien wat we daar kunnen organiseren."

Audi

Vowles is enorm onder de indruk van de prestaties van Colapinto. De Britse teambaas wil dan ook snel om tafel met Audi, aangezien de autofabrikant Sauber gaan overnemen: "In deze twee races heeft Franco laten zien dat hij een zitje in de Formule 1 verdient. Ik ben er altijd heilig van overtuigd geweest dat goede coureurs mogen racen. We zullen dus kijken of we een manier kunnen vinden om met Audi samen te werken. Dat is waar ik op doelde voor volgend jaar."