Dag 2 in Bakoe: Smaakmaker Williams

Gisteren werden in Bakoe de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Er gebeurde zeer veel in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad. De gebruikelijke teams vochten om de beste posities, maar het team van Williams was de smaakmaker van de dag.

Het team van Williams is bezig aan een lastig seizoen in de Formule 1. Ze hebben amper WK-punten gescoord, en ze moesten vrijwel het hele seizoen rekenen op een bevlieging van Alexander Albon. De Thai had geen kind aan zijn blunderende Amerikaanse teamgenoot Logan Sargeant. Hij werd na Zandvoort echter vervangen door Franco Colapinto, en hij maakt een sterke indruk.

Na een degelijk debuut in Monza, wist hij ook te overtuigen in de trainingen en de kwalificatie in Bakoe. Op vrijdag crashte hij nog, maar daarna heeft hij alleen maar harten geraakt. In de derde vrije training oogde Williams sterk, en Colapinto kon het tempo van zijn teamgenoot Albon aardig bijhouden. Ze noteerden de achtste en de negende tijd, en ze gingen met een goed gevoel de kwalificatie in.

Ventilator

Ook in de belangrijke kwalificatie speelde Williams een grote rol. Net als Ferrari, Mercedes en Red Bull wisten ze met beide coureurs Q3 te bereiken. Colapinto wekte daar niet de indruk dat hij nog maar bezig is met zijn tweede raceweekend in de Formule 1, hij liet zien dat hij kan kan rondrijden als een soort ervaren rot. Hij maakte geen enkele fout, en hij was zelfs sneller dan zijn teamgenoot Albon.

Dat was echter niet helemaal eerlijk voor Albon. In de jacht op een tow stuurde Williams hem te snel de baan op, waardoor ze waren vergeten een ventilator uit zijn airbox te halen. Albon stopte in de pit exit, vroeg zich af waar de ventilator zat, en wist op de tast het apparaat los te peuteren. Aangezien de marshalls de auto niet mogen aanraken, moest hij het ding met een onhandige worp op het asfalt gooien. In een wolk van droogijs ging vervolgde Albon daarna zijn weg, er was alleen geen tijd meer over om een tijd neer te zetten.

Zonder druk

Toch heeft Colapinto zijn huidige teamgenoot niet verslagen door enkel geluk. Ook in Q2 was hij namelijk sneller dan Albon, en dat is knap. De jonge, en enorm populaire, Argentijn rijdt zonder druk rond en dat zorgt voor resultaten. Colapinto weet dat hij volgend jaar niet de Formule 1 rijdt, dat Williams hem niet aan de kant zal schuiven en dat hij niet zoveel fout kan doen. Daarnaast ziet de Williams-bolide er dit weekend er snel uit, dus ze kunnen zich vandaag voorbereiden op een sterke race. Williams was de smaakmaker van de zaterdag, maar op zondag worden de punten pas verdeeld.