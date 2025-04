Liam Lawson heeft de afgelopen weken nogal vaak in het nieuws gestaan. De Nieuw-Zeelander is natuurlijk van zitje geruild met Yuki Tsunoda en rijdt nu voor het team van Racing Bulls.

Na twee teleurstellende races had Red Bull ervoor gekozen om Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls en Yuki Tsunoda in de Red Bull-auto te zetten. Tsunoda weet tot nu toe te imponeren en ook Lawson lijkt op zijn gemak bij zijn (oude) team.

Meer tijd nodig

De Nieuw-Zeelander had het gevoel dat hij niet lang genoeg de kans heeft gehad om zich te bewijzen. Meerdere mensen zoals: de Verstappens, Ralf Schumacher en Will Buxton hebben zich hier ook al over uitgelaten en delen dezelfde mening met de rookie. De Kiwi had dus meer tijd nodig in de lastig bestuurbare auto.

In de VCARB02, zoals de auto van RB heet, kwam Lawson veel sneller op snelheid. Hij werd vijfde in de tweede vrije training, boven Max Verstappen, zijn oude teamgenoot. De training is alleen niet helemaal een goede indicatie, omdat er maar liefst vier rode vlaggen gezwaaid zijn.

Ander gevoel

Dat de Racing Bulls anders is en misschien zelfs wel beter dan de Red Bull, is geen geheim. Zo is ook Lawson heel blij met zijn nieuwe auto: "Het voelde goed. Het is zeker een ander gevoel om te rijden", zei Lawson over zijn eerste dag in zijn nieuwe auto. "Ik denk dat de window dat de jongens op dit moment hebben heel erg goed is. En de auto is tot nu toe snel geweest dit seizoen, dus hopelijk kunnen we dat morgen ook evenaren."

Lawson rijdt nu ook voor het eerst op een circuit dat hij kent: "Het is een heel gaaf circuit. Met de asfaltlaag is sector één nu nog sneller, dus het voelt alsof je kop eraf wordt gerukt, wat best spannend is."

Helpen

Laurent Mekies, teambaas van Racing Bulls, doet er alles aan om de jonge coureur zijn draai te laten vinden. Racing Bulls is een veel warmere omgeving dan Red Bull en zo zou hij zowel zijn zelfvertrouwen als vorm weer moeten kunnen terugvinden: "Hij weet dat hij bij ons een belangrijke rol speelt in de strijd die we op het middenveld voeren," zei Mekies. "Hij weet dat hij daar iets te bewijzen heeft, dus we zijn ons er allemaal van bewust dat zijn talent er is en het gaat erom de juiste omstandigheden te vinden om het weer uit hem te halen."

Lawson zei dat hij de juiste steun had gekregen van het Brits-Italiaanse team om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen: "Ja, het is fijn geweest. Iedereen is heel erg positief geweest, zelfs vanaf vorige week. Laurent belde meteen en was heel, heel positief en zei alles wat ik wilde horen. Hij ging bij iedereen in de fabriek langs en gisteren kwam hij natuurlijk ook naar de paddock."