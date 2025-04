Het team van McLaren geldt dit weekend weer als de favoriet in Japan. In de eerste twee vrije trainingen waren ze weer het snelste, maar Lando Norris rekent zich nog lang niet rijk. De Brit stelt dat de concurrentie ook goede dingen liet zien in de trainingen.

Norris leek de dag op een tegenvallende manier te beginnen. In de eerste training ging hij door het gras, maar even later knalde hij toch naar de snelste tijd van de dag. In de tweede training waren er vier rode vlaggen, maar wist McLaren toch te laten zien tot wat ze in staat zijn. Oscar Piastri noteerde de snelste tijd, en zijn teamgenoot Norris was uiteindelijk slechts 0,049 seconden langzamer op P2.

Goede positie

Norris reageerde na afloop voorzichtig positief op de eerste dag in Japan. De McLaren-man deelde zijn mening voor de camera van F1 TV: "Het ging best goed. We bevinden ons in een goede positie. Het is lastig vanwege de wind, dat maakt best een groot verschil, vooral op dit circuit. Je rijdt lange tijd tegen de limiet aan, maar het kleinste beetje wind kan veel invloed hebben op de auto. Ik voelde me wel goed en we staan er redelijk voor. We hebben nog wat stappen te zetten, maar we kunnen nog wel wat verbeteringen doorvoeren voor de kwalificatie."

Norris rekent zichzelf nog niet rijk, en wijst onder meer naar de Mercedes van George Russell: "Ik denk dat we nog steeds vooraan staan. George was vanochtend heel erg snel, net als wij. Mercedes staat er goed voor. Red Bull lijkt een wat grotere achterstand te hebben, maar dat was eerder ook het geval in de kwalificatie. In de races kwamen ze dan weer terug. Het was best een rommelige sessie, dus dit waren niet de echte verhoudingen. Misschien was de eerste vrije training een beter voorbeeld."