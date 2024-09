Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan: Leclerc grijpt machtige pole, Verstappen zesde

De kwalificatie op het Baku City Circuit is alweer een feit. In de krappe straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad werd de pole position gepakt door Charles Leclerc. Hij was sneller dan Oscar Piastri, die de tweede tijd in deze sessie noteerde. De top drie in de kwalificatie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz. Leclerc ontving vlak voor de kwalificatie een reprimande voor een moment in VT3.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon druk. Vrijwel alle coureurs doken direct het asfalt op en dat had een reden. Veel teams stuurden hun coureurs gezamenlijk de baan op zodat ze elkaar een tow konden geven. Max Verstappen was niet tevreden over zijn auto en hij klaagde over gestuiter.

Bij zijn titelrivaal Lando Norris waren de problemen nog veel groter. De Britse McLaren-coureur viel al af in Q1, hij maakte een klein foutje en dat was zeer kostbaar. Hij was niet de enige coureur die de fout inging, want Esteban Ocon raakte de muur waardoor zijn band kapot ging. Het Williams-duo Alexander Albon en Franco Colapinto ging zeer snel, en dat leverde ze een goede uitgangspositie op. Naast Norris en Ocon vielen ook Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou af.

Q2

Charles Leclerc, met een reprimande op zak na VT3, kwam als eerste de baan op in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Achter hem kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Het was druk en het regende direct razendsnelle tijden. In de pitstraat ging het direct bijna mis, Piastri en Colapinto raakten bijna George Russell bij het uitrijden van hun pitbox. Colapinto ging als een raket en hij wist door te stoten naar Q3. Ook Oliver Bearman maakte een goede indruk, maar hij wist het laatste gedeelte van de kwalificatie net niet te bereiken. Ook Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Lance Stroll vielen af.

Q3

In de eerste twee delen van de kwalificatie zagen er veel coureurs zeer sterk uit. Al snel werd echter duidelijk dat veel toppers geen kans maakten op de pole position. Max Verstappen en de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell vielen al snel af in de strijd om de beste positie. De Ferrari's zagen er snel uit, maar men keek ook naar verrassende outsiders. De mannen van Williams oogden vlot, maar daar gingen ze op pijnlijke wijze de fout in. Ze lieten de koeler in de airbox van Alexander Albons auto zitten. De Thai moest het ding eruit halen en hij kon geen rol van betekenis meer spelen. Leclerc ging vervolgens als de brandweer en hij greep pole. Piastri en Sainz kwamen niet meer in de buurt.