'Moeder Schumacher niet blij met Vowles'

Vorige week maakte het team van Williams bekend dat ze Logan Sargeant aan de kant hebben geschoven. Sargeant werd vervangen door Franco Colapinto, en niet door Mick Schumacher. Volgens teambaas James Vowles is Schumacher niet 'speciaal' genoeg en niet iedereen leek blij te zijn met de opmerkingen van de Brit.

Het was geen geheim dat Williams op zoek was naar een vervanger van Sargeant. De namen van Liam Lawson en Mick Schumacher werden genoemd, maar Vowles koos voor Williams-talent Franco Colapinto. Vooral het feit dat hij niet voor Schumacher koos was opvallend. Schumacher is de reservecoureur van Mercedes, en Vowles kan het nog altijd heel erg goed vinden met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Toch besloot Vowles zijn eigen pad te bewandelen.

In Monza werd Vowles gevraagd naar zijn besluit. Ook kreeg hij vragen over Schumacher. De Britse teambaas stelde dat Schumacher simpelweg niet 'speciaal' genoeg was. Het was een gewaagde opmerking, en daar was niet iedereen even blij mee. Verslaggever Chris Medland meldt bij Motorsport Magazine dat de moeder van Mick Schumacher de woorden van Vowles niet kon waarderen. Volgens Medland liet Corinna Schumacher op vrijdag in de paddock aan Vowles weten dat ze niet blij was, en dat dit gebeurde in een publieke setting waardoor iedereen die voorbij liep het meekreeg. Mick Schumacher was zelf niet aanwezig in Monza, want hij had WEC-verplichtingen in de Verenigde Staten.