Formule 1-droom van Schumacher springlevend

De kans is klein dat Mick Schumacher ooit nog aan de start van een Grand Prix verschijnt. De Duitser wist in zijn twee jaar in de Formule 1 niet te overtuigen, en hij rijdt inmiddels in het WEC. Toch stelt Schumacher dat de Formule 1 altijd zijn droom zal blijven.

Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wist echter geen grootste prestaties neer te zetten. Hij reed in totaal 43 Grands Prix, en hij scoorde slechts twaalf WK-punten. Zijn laatste jaar in de Formule 1 werd gekenmerkt door zware crashes en onhandige acties. Hij verloor zijn zitje en tekende vervolgens een contract als reservecoureur bij Mercedes.

World Endurance Championship

Hij fungeerde twee jaar lang als reservecoureur van Mercedes. Hij reed een aantal tests, en hij werd een enkele keer in verband gebracht met een Formule 1-zitje. Sinds vorig jaar rijdt Schumacher in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship voor het team van Alpine. Eind vorig jaar verliet hij Mercedes zodat hij zich volledig kan focussen op zijn werk voor Alpine. Dit jaar bestuurt hij de auto met startnummer 36 die hij deelt met Frédéric Makowiecki en Jules Gounon.

Formule 1 blijft de droom

Schumacher focust zich nu volledig op zijn avontuur in het WEC. De Duitser zet de koningsklasse echter nog niet uit zijn hoofd. Als klein jongetje droomde hij van de Formule 1, en die droom is dan ook nog lang niet verdwenen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is de voormalig Haas-coureur daar dan ook glashelder over: "De Formule 1 is altijd mijn droom geweest en het zal altijd mijn droom blijven. Maar het World Endurance Championship is mijn prioriteit nummer één. Dit vereist echt honderd procent van mijn toewijding."