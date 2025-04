Fernando Alonso kreeg na de Grand Prix van China forse kritiek en werd door oud-Ferrari-coureur René Arnoux zelfs bestempeld als de grootste teleurstelling van het weekend. Volgens de Fransman heeft de tweevoudig wereldkampioen weinig meer te bieden voor de toekomst. Arnoux twijfelt aan Alonso’s capaciteiten en stelt dat de Spanjaard niet langer op het hoogste niveau presteert.

De kritiek draait vooral om het feit dat Alonso moeite heeft om zijn teamgenoot Lance Stroll te verslaan. Hoewel hij nog een contract heeft bij Aston Martin tot en met 2026, suggereren geruchten dat Honda al plannen heeft om Yuki Tsunoda in de toekomst bij het team te krijgen. Dit zet extra druk op Alonso om zijn prestaties te verbeteren en zijn plaats in de Formule 1 te behouden.

Geen strijd tegen Stroll

"Als hij niet eens de strijd aangaat met Lance Stroll, zegt dat veel," verklaarde de 76-jarige Arnoux in een interview met La Gazetta Dello Sport. "Ik denk dat hij het einde van zijn carrière nadert." De Fransman ziet weinig toekomst voor Alonso in de Formule 1, zeker nu Aston Martin mogelijk andere coureurs overweegt.

De druk op Alonso wordt nog groter door de speculaties rondom Max Verstappen. Aston Martin zou volgens geruchten graag de drievoudig wereldkampioen willen aantrekken als hij bij Red Bull vertrekt. Dit zou Alonso’s positie nog verder kunnen verzwakken, waardoor hij zich opnieuw moet bewijzen om zijn stoeltje te behouden.

Kritiek op oudere coureurs

Arnoux heeft niet alleen kritiek op Alonso, maar ook op Lewis Hamilton. De huidige Ferrari-coureur wordt door hem als ‘te oud’ bestempeld. Volgens Arnoux is het onrealistisch om te verwachten dat coureurs van boven de 40 nog steeds op topniveau kunnen presteren in de Formule 1.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was het echter niet eens met deze uitspraken en reageerde fel op de kritiek: "Laten we erkennen dat sommige opmerkingen erg hard zijn geweest," zei hij tegen L’Équipe. "Suggereren dat Lewis versleten is en klaar is met de Formule 1, is erg onterecht en bovendien onjuist."

Hoewel Alonso en Hamilton beiden tot de oudere garde behoren, blijven ze competitief en tonen ze nog steeds hun klasse op de baan. Toch blijft de vraag of ze hun niveau kunnen vasthouden in een sport die steeds meer gedomineerd wordt door jong talent.