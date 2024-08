Vowles verklaart keuze: "Mick is niet speciaal"

Het team van Williams nam deze week afscheid van Logan Sargeant. De Amerikaan werd vervangen door Franco Colapinto. Mick Schumacher zelf was ook in beeld, maar volgens Williams-teambaas James Vowles was de Duitse coureur simpelweg niet speciaal genoeg.

De prestaties van Sargeant vielen enorm tegen. Er werd dan ook flink getwijfeld aan zijn toekomst in de Formule 1. Zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort was de druppel en Williams zocht een vervanger. Liam Lawson en Mick Schumacher waren in beeld, maar uiteindelijk viel de keuze op Franco Colapinto. De jonge Argentijn krijgt promotie, hij maakte immers onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams.

Mick Schumacher werd door veel prominenten naar voren geschoven. Zijn oom Ralf Schumacher reageerde gefrustreerd toen Williams koos voor Colapinto. Teambaas Vowles verklaart zijn keuze in gesprek met Motorsport.com: "Er lagen drie opties op tafel. De contractuele positie van Lawson werkte niet voor mij, dus dat was geen optie. Het ging daardoor tussen Franco en Mick. Mick heeft sinds zijn tijd bij Haas veel progressie geboekt. Hij is een competente rijder. Als we hem in de auto hadden gezet, had hij goed werk geleverd. Of investeren we in een individu dat deel uitmaakt van onze Academy en veel tijd heeft doorgebracht in de simulator. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn. Mick is niet speciaal, hij zou gewoon goed zijn."