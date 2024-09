Waarom Bottas Colapinto rapporteerde tijdens opwamronde in Monza

Franco Colapinto maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Formule 1 voor het team van Williams. De Argentijn kende een prima debuutweekend, maar werd nog voor de race gerapporteerd door Sauber-coureur Valtteri Bottas.

Nog voordat rookie Franco Colapinto aan zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse van de autosport was begonnen, was Valtteri Bottas al niet blij met de vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant. De Argentijn reed tijdens de opwarmronde voor de Sauber van de Fin, die het idee had dat Colapinto te langzaam reed en een te groot gat liet vallen naar zijn voorganger Lance Stroll.

Dit leidde ook tot een woordenwisseling over de boordradio tussen Bottas en zijn engineer Steven Petrik, die sinds de Grand Prix van Miami dit jaar de race-engineer van de 35-jarige coureur is. Bottas zei tegen zijn engineer: "De afstand tussen de auto voor mij [Colapinto, red.] en die daarvoor [Aston Martin van Stroll, red.] is volgens de regels veel te groot." Daarop vroeg Petrik aan Bottas of hij vond dat Colapinto te langzaam reed, waarop de Fin antwoordde: "Ja, hij is heel langzaam."

"Dat hoort bij dit spelletje"

Als we kijken naar de reglementen, staat er in artikel 44.8, die betrekking heeft op de opwarmronde: "Tijdens de formatieronde zijn proefstarts verboden en de formatie moet zo strak mogelijk gehouden worden als mogelijk is." Er staat dus geen specifieke afstand waaraan een coureur zich moet houden in verhouding tot zijn voorganger. Daarom besloot de FIA ook niet mee te gaan in het verhaal van tienvoudig Grand Prix-winnaar Bottas, die na race ook aangaf dat hij het vooral rapporteerde uit eigen gewin.

"Ik weet niet zo goed waarom het verschil zo groot was", vertelt de Sauber-coureur tegenover de Internationale media. "Het is duidelijk dat dit zijn eerste race was, ik weet zeker dat hij hiervan leert. Ik heb het gemeld omdat ik daarmee misschien een plekje kon winnen, als hij daarvoor een straf zou krijgen. Dat hoort een beetje bij dit spelletje."