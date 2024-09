Audi niet blij met prestaties Sauber: "Onacceptabel"

Het team van Sauber bevindt zich in een opvallende fase in het bestaan. Ze zijn bezig met een soort metamorfose, want in 2026 worden ze het fabrieksteam van Audi. Bij de Duitse autofabrikant zijn ze momenteel niet blij met de prestaties van Sauber, zo stelt Mattia Binotto.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft sinds een aantal weken de leiding over het Formule 1-project van Audi. In Monza was hij voor het eerst aanwezig in deze functie. Hij stond in de pitbox van Sauber en hij verscheen voor het eerst in de paddock van de Zwitserse renstal. Binotto is echter vooral bezig met de toekomst en hij doet er alles aan om Audi om een goede manier in de koningsklasse te brengen.

De huidige prestaties van Sauber stemmen hem echter niet tevreden. De renstal heeft nog geen enkel WK-punt gescoord en ze blijven ver achter op de concurrentie. Binotto is duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "We kunnen ons dit niet veroorloven. Dit team moet in de toekomst een winnend team worden. De enige manier om dat doel te bereiken is door vooruitgang te boeken. We moeten onze spieren echt gaan trainen voor de toekomst. Dus ja, we moeten absoluut verbetering gaan zien. Dat is belangrijk voor onszelf en voor het team. En het is belangrijk voor het merk en onze partners. We kunnen de huidige situatie niet accepteren."