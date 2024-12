Binotto niet te spreken over voorgangers: "Het team was bevroren"

Mattia Binotto is sinds augustus 2024 de Chief Operating Officer en Chief Technical Officer bij het team van Sauber. Hij heeft hierdoor ook de leiding over het Audi-project. Toen de Italiaan op 1 augustus begon bij de Zwitserse renstal kwam hij erachter dat de uitdaging veel groter zou worden dan dat hij van tevoren had verwacht.

Het team van Sauber heeft een verschrikkelijk Formule 1-seizoen achter de rug. De renstal kwam nauwelijks in de buurt van de punten en leek lange tijd op een puntloos seizoen af te stevenen. Een grote vloer upgrade zorgde ervoor dat het team tijdens de laatste triple-header een stap voorwaarts zette, waardoor coureur Guanyu Zhou en Valtteri Bottas steeds vaker in de buurt van de top tien konden komen. Het leverde de Chinees zelfs vier punten op in Qatar, waardoor de eer van Sauber werd gered.

"Alles was alleen maar gericht op '26"

Ondanks die vier punten eindigde het Zwitserse team alsnog op de laatste plek in het constructeurskampioenschap. Dat heeft volgens Mattia Binotto alles te maken met het vorige management. De voormalig Ferrari-teambaas heeft sinds 1 augustus de leiding over het Audi-project - Sauber zal vanaf 2026 overgaan in het fabrieksteam van Audi - en nam de taken over van Andreas Seidl. Binotto kwam voor een grote uitdaging te staan dan hij van tevoren had verwacht.

"Toen ik in augustus bij het team kwam, leek het wel alsof het team bijna bevroren was", onthult de Italiaan in gesprek met Motorsport.com. "Toen ik binnenkwam, had het niet niet alleen nul punten, maar er waren zelf geen plannen of ontwikkelingen. En dat is wat mij het meest zorgen baart. Alles was alleen maar gericht op '26, maar dat was voor mij op de een of andere manier een probleem, omdat ik vind dat een team altijd op de baan moet vechten. Alleen door te vechten en te concurreren op de baan kun je erachter komen hoe goed je het doet en of wat je doet de juiste kant op gaat. Je moet prestaties begrijpen. Je moet zwakke en sterke punten begrijpen en je moet ze ook aanpakken. En dat is de echte knowhow van een team."

Binotto heeft er naar eigen zeggen daarom alles aan gedaan om het team een boost te geven voor 2024 en 2025. "Dus terwijl we ervoor zorgden dat we de juiste plannen hadden om in de toekomst een topteam te worden, moesten we het team echt een boost geven om te verbeteren en dat mogelijk al tijdens het huidige seizoen. Het huidige seizoen was niet alleen belangrijk, omdat we niet met nul punten wilden eindigen. Want als je tiende eindigt met nul punten of tiende met vier punten, verandert dat niet veel. Maar het was vooral voor ons om ervoor te zorgen dat we ook voor volgend seizoen de juiste ontwikkelingsrichting hebben bepaald, en vol energie de winter doorkomen. Vandaag zie ik een team dat meer overtuigd is van wat er nodig is, wat nodig is voor volgend seizoen, en hopelijk kunnen we de huidige auto verder ontwikkelen."