Vasseur haalt uit naar Binotto na Hamilton-uitspraken

Frédéric Vasseur heeft kritiek geuit op zijn voorganger, Mattia Binotto. De Italiaan stelde eerder dit jaar dat hij Lewis Hamilton niet had gecontracteerd als hij nog teambaas was geweest van Ferrari.

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor het team van Mercedes. De Brit, die in twaalf jaar tijd acht constructeurs- en zes rijderstitels wist te winnen met Mercedes, zal per 2025 de overstap gaan maken naar het team van Ferrari. Veel mensen waren enthousiast over de overstap van de zevenvoudig wereldkampioen, maar daar gold niet voor voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. De Italiaan, die tegenwoordig werkzaam is als Chief Operating Officer en Chief Technical Officer bij het team van Sauber/Audi, gaf aan dat hij Hamilton niet naar Ferrari zou hebben gehaald.

"Ik zou hem niet hebben genomen. Maar hij heeft een hele goede keuze gemaakt om naar Ferrari te gaan, ik kan me erin vinden. Ferrari had in kunnen zetten op andere coureurs. En als Charles Leclerc het grote talent is, dan vind ik dat hij naar het grote doel moet worden geleid", stelde Binotto tegenover Corriere della Sera.

"Ik sprak niet over Ferrari"

De huidige Ferrari-teambaas, Frédéric Vasseur, kreeg deze uitspraken tijdens een interview met La Stampa voorgelegd en haalt uit naar zijn voorganger. "Ik weet niet zeker of Hamilton naar Sauber zou zijn gegaan!", grapte de Fransman. "Ik ben blij dat zoveel mensen de tijd hebben om commentaar te leveren op onze keuzes. Ik ben gefocust op ons werk, want toen ik bij Sauber werkte, sprak ik niet over Ferrari."