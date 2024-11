Sauber dacht na over meerdere opties voor Bortoleto

Het team van Sauber maakte deze week hun line-up voor 2025 rond. Ze hebben de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto aangekondigd voor volgend seizoen. Mattia Binotto is heel erg blij met deze keuze, en hij stelt dat ze hoe dan ook voor Bortoleto zouden zijn gegaan.

Bortoleto wordt vanaf volgend seizoen de teamgenoot van Nico Hülkenberg bij het Zwitserse team. De kansen zijn groot, want Sauber wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi. Bortoleto is momenteel actief in de Formule 2 en daar voert hij het kampioenschap aan. Hij was onderdeel van het opleidingsteam van McLaren, maar de Britse renstal moet hem nu dus laten gaan.

2026

Bij Audi/Sauber zijn ze heel erg blij met de komst van Bortoleto. Audi-kopstuk Mattia Binotto legt aan de internationale media uit dat Bortoleto bovenaan het verlanglijstje stond: "We zouden voor Gabriel zijn gegaan, hij was hoe dan ook onze keuze geweest. De tweede en laatste vraag die we onszelf stelden, was of we hem meteen in 2025 in de auto zetten of moeten we hem eerst wat tijd geven om zich te ontwikkelen en het dan misschien uitstellen tot 2026."

Jonge coureurs

Binotto zag echter dat jonge coureurs momenteel massaal hun kans grijpen in de Formule 1. Het feit dat jongens zoals Liam Lawson en Franco Colapinto het momenteel goed doen, leidde Binotto tot zijn keuze: "Als er al een is, dan was dat de overtuigende factor, en niet de algemene keuze voor een jonge coureur die belangrijk en essentieel kan zijn voor het Audi-project. Het was meer een kwestie van hoe snel dat zou gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat hij het vanaf het begin goed zal doen."