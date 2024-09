FIA bevestigt schorsing voor Magnussen, superlicentie ingetrokken

Kevin Magnussen pakte vandaag een puntje in Monza. Hij had echter ook een incident met Pierre Gasly, en dat leverde hem twee strafpunten op. Hij bereikte hiermee het maximale aantal strafpunten, en de FIA heeft nu bevestigd dat Magnussen is geschorst voor de volgende race.

Magnussen kreeg in de race een tijdstraf van tien seconden. Na afloop bleek dat de stewards hem ook twee strafpunten op zijn superlicentie hadden gegeven. Hierdoor bereikte hij het maximale aantal van twaalf strafpunten, en dat betekent normaal gesproken een schorsing. De stewards hebben nu bevestigd dat Magnussen niet mag deelnemen aan de Azerbeidzjaanse Grand Prix. In het document staat dat ze de regels volgen en daarom de superlicentie van Magnussen hebben ingetrokken voor het komende raceweekend. In Bakoe mag hij niet deelnemen en Haas zal waarschijnlijk Oliver Bearman oproepen als zijn vervanger.