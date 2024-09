Dag 3 in Italië: Francomania

Gisteren werd op het circuit van Monza de Italiaanse Grand Prix verreden. Het was een spectaculaire race waarin zeer veel gebeurde. Hierdoor sneeuwde het debuut van Franco Colapinto volledig onder, maar dat betekent niet dat hij geen aandacht kreeg.

In Monza gebeurde er het hele weekend heel erg veel. Er ging veel aandacht uit naar Andrea Kimi Antonelli, die op vrijdag crashte bij zijn trainingsdebuut en op zaterdag werd aangekondigd als Mercedes-coureur voor 2025. Het team van Red Bull Racing maakte ook headlines, maar niet vanwege hun goede prestaties. De Oostenrijkse renstal viel enorm tegen, en ze luidden de noodklok. Ook ging het over Ferrari, dat voor een vreugde-explosie bij de Tifosi zorgde.

In de schaduw van dit spektakel reed Franco Colapinto zijn eerste Grand Prix. De jonge Argentijn werd begin vorige week door Williams opgetrommeld als vervanger van de tegenvallende Logan Sargeant. Iedereen verwachtte dat Sargeant aan de kant zou worden geschoven, maar niemand zag aankomen dat Colapinto hem zou vervangen. De druk was niet heel groot, maar dat betekende niet dat hij rustig aan kon doen.

Verhaallijnen

Terwijl de wereld op vrijdag keek naar het crashende supertalent Antonelli, reed Colapinto een tweetal goede trainingen. Op zaterdag moest hij zich melden voor een verkeerde proefstart, maar dat leverde hem geen grote problemen op. Hij kwalificeerde zich als achttiende, en daar baalde hij van. Colapinto had een klein foutje gemaakt en dat kostte hem mogelijk het tweede gedeelte van de kwalificatie.

Op raceday ging het over veel verhaallijnen, maar niet over Colapinto. In Europa was er weinig aandacht voor hem, maar in de Zuid-Amerikaanse media was dat een ander geval. Cameraploegen, sites en fans op sociale media volgden de verrichtingen van Colapinto op de voet. In de race maakte hij geen enkele fout, haalde hij de nodige auto's in en bleef hij in dezelfde ronde als raceleider Charles Leclerc.

Handtekeningen

Leclerc liet de Tifosi juichen en na afloop vierde hij een feestje met de Ferrari-fans op het rechte stuk. Het circuit kleurde rood en de Monegaskische racewinnaar nam alle tijd voor zijn vele fans. Iets verderop stond er nog een coureur highfives te geven en handtekeningen te zetten: Colapinto. Tientallen mensen met Argentijnse vlaggen, sjaaltjes, bordjes en shirts waren afgereisd naar Monza. Ze juichten voor hun jonge landgenoot die als twaalfde was gefinisht. Hij wist grote namen als Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas achter zich te houden.

Francomania

Het team van Williams deelde de beelden van Colapinto die trots handtekeningen uitdeelde. Ze noemden het grappend 'Francomania'. Dat Colapinto populair is, is een understatement. De Argentijnse fans juichen altijd hard voor hun fans en op de sociale media regende het reacties op de prestaties van Colapinto. Hij was de enige echte debutant van het weekend, en dat was zeker geen slecht debuut. Franco Colapinto, de nieuwe racester van de Argentijnen.