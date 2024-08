Uitslag VT1 Italië: Verstappen begint snel, zware teleurstelling voor debutant Antonelli

De eerste training op het circuit van Monza is een feit. Op het Italiaanse circuit werd zojuist de snelste tijd neergezet door Max Verstappen. Achter hem stond de naam van Charles Leclerc op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Alle ogen waren bij de start van de sessie gericht op toptalent Andrea Kimi Antonelli. De piepjonge Italiaan mocht plaatsnemen in de Mercedes van George Russell en hij begon goed. Hij mocht direct pushen op de zachte banden, en dat zag er snel uit. Hij noteerde de snelste tijd, al gingen de grote namen daar al snel overheen.

Antonelli

Antonelli mocht daarna vol doorgaan en Mercedes leek volledig op hem te vertrouwen. Het zag er veelbelovend uit, todat het na tien minuten helemaal mis ging. In de beruchte Parabolica maakte hij een foutje, schoof hij de grindbak in en raakte hij keihard de muur. Teambaas Toto Wolff keek verschrikt op in de pitbox en hij kalmeerde zijn pupil direct over de boordradio. Het was pijnlijk, want de verwachtingen waren reusachtig.

Nadat de resten van Antonelli's Mercedes waren opgeruimd, ging de sessie weer verder. Max Verstappen kende een lastige start van de training. Hij schoot twee keer rechtdoor in de eerste chicane. De Nederlander had veel moeite in de eerste bocht, en hij leek het een beetje zwaar te hebben.

Ook Charles Leclerc was nog niet helemaal tevreden. De Monegask reed rond met een groot aantal updates op zijn Ferrari, maar hij stelde dat de auto tricky aanvoelde. Zijn teamgenoot Carlos Sainz had net iets minder lastig, maar werd wel in de weg gereden door Kevin Magnussen. De stewards gaan dit moment bekijken. Sainz kende ook een ander schrikmomentje. Hij was bezig met zijn pushlap toen hij even een klein momentje had in de Parabolica, het ging echter net goed.

Snelheid

Verstappen zag er tijdens zijn snelle run veel beter uit dan eerst. Zijn problemen leken te zijn verdwenen, en hij noteerde paarse sectortijden. Hij vond zichzelf terug aan de kop van de tijdenlijst. De verschillen waren echter klein, want ook de Ferrari's en de McLarens zagen er nogal snel uit. Aan het einde van de training ging het weer bijna mis in de Parabolica. Williams-debutant Franco Colapinto verremde zich, schoot rechtdoor en miste de muur op een haar na. Esteban Ocon spinde op dat moment in de chicane. De kerbstones zijn op dat punt aangepast, maar Ocon sloot de training wel af met een ouderwetse pirouette.