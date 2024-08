Marko luidt de noodklok bij Red Bull: "De titel komt in gevaar!"

Het team van Red Bull Racing is niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen begonnen. In Zandvoort werden ze vernederd door Lando Norris en in Monza hebben ze een goed resultaat nodig. Volgens Helmut Marko is een goed resultaat broodnodig, want anders kan het wereldkampioenschap in gevaar komen.

Red Bull gaat nog altijd aan de leiding in het wereldkampioenschap en het constructeurskampioenschap. Max Verstappen heeft nog altijd een flinke voorsprong op Norris, maar de Brit begint wel steeds dichterbij te komen. In het constructeurskampioenschap ziet het beeld er anders uit, en komt de koppositie van Red Bull echt in gevaar. McLaren heeft het gat bijna dichtgereden en bij een droomweekend in Monza kunnen ze zelfs de leiding overnemen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat McLaren sterk zal zijn in Monza. In zijn column voor Speedweek waarschuwt Marko zijn eigen team: "Als het zo doorgaat, dan komt het wereldkampioenschap in gevaar. Maar we vinden ook dat Zandvoort aan de ene kant een circuit was dat perfect bij McLaren paste, en aan de andere kant waren de temperaturen ook laag. Alles werkte dus mee. Maar het is wel duidelijk dat we de auto weer in balans moeten brengen. Onze updates moeten ook impact hebben, ze moeten niet alleen in theorie iets brengen, maar ook op de stopwatch. We hebben een sterk team en daarom heb ik er vertrouwen in dat er iets gaat komen."