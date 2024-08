Franco Colapinto: Van Olympische medaille naar Formule 1-debuut

Zoals verwacht heeft het team van Williams Logan Sargeant aan de kant geschoven. De Amerikaan stelt dit seizoen flink teleur, en Williams heeft een belangrijk besluit genomen. Tot ieders verrassing wordt Sargeant vervangen door de Argentijn Franco Colapinto. De jeugdige Argentijn heeft een bijzondere carrière achter de rug.

Het was voor niemand een verrassing dat Williams ervoor koos Sargeant aan de kant te schuiven. De Amerikaan is al maanden het lachertje van het Formule 1-veld en zijn fouten werden steeds kostbaarder. In Zandvoort introduceerde Williams een reusachtig updatepakket. Sargeant reed ook rond met deze nieuwe, belangrijke onderdelen. Op zaterdag veranderde hij zijn bolide echter in een smeulend hoopje carbon door hard te crashen in VT3.

Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Sargeant zou na dit seizoen al vertrekken, aangezien Williams Carlos Sainz heeft vastgelegd voor 2025. In Zandvoort ging teambaas James Vowles op zoek naar een tussenpaus, het leek erop dat de dagen van Sargeant waren geteld. Red Bull stond ervoor open om Liam Lawson uit te lenen en in Duitsland ontstond er een soort lobby om Mick Schumacher in de auto te krijgen.

Ervaring

Vowles maakte echter een dappere keuze door voor Franco Colapinto te kiezen. De Argentijn is afkomstig uit de Williams Driver Academy en hij maakte vorig jaar zijn eerste Formule 1-meters tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Dit jaar mocht hij in Silverstone de eerste vrije training afwerken voor Williams. Het leverde hem de achttiende tijd op, en zijn achterstand op Alexander Albon was niet eens zo groot.

Olympisch Goud

Colapinto werd op 27 mei 2003 geboren in de stad Pilar, vlak bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Op jonge leeftijd begon hij met karten en boekte hij de nodige successen. In 2018 werd hij wereldnieuws door iets opvallends te presteren. Colapinto nam namelijk deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen in 'zijn' Buenos Aires. Hij nam niet deel aan tennis of roeien, maar aan het elektrisch karten. Het was een demonstratiesport op die Spelen en samen met María García Puig won hij goud.

Met een Olympische plak op zak ging Colapinto verder met karten en debuteerde hij later in 2018 in de autosport. Na een aantal jaren in de lagere Formule-klassen ging hij in 2021 ook race met LMP2's. Namens het Russische team G-Drive Racing nam hij deel aan het ELMS, de Asian Le Mans Series, het WEC én de 24 uur van Le Mans. Samen met Nyck de Vries en Roman Rusinov kwam hij als twaalfde over de streep in de autosportklassieker.

Williams Driver Academy

Een ervaring rijker ging Colapinto verder met zijn loopbaan en begin 2023 werd hij onderdeel van de Williams Driver Academy. In 2022 had hij al zijn debuut in de Formule 3 gemaakt voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, maar met steun van Williams ging hij in 2023 voor het andere Nederlandse team rijden: MP Motorsport. Hij kende een goed weekend en als beloning mocht hij eind dat jaar ook nog een weekend afwerken in de Formule 2.

Dit jaar rijdt Colapinto fulltime in de Formule 2 voor MP Motorsport, al komt daar nu dus een einde aan. Hij was bezig met een aardig seizoen in de hoogste opstapklasse van de autosport. Na tien raceweekenden stond hij op de zesde plaats in het kampioenschap, één plekje boven toptalent Andrea Kimi Antonelli. Bij Williams hebben ze vertrouwen in hem, nu komt zijn Formule 2-loopbaan dus al ten einde.

Geschiedenis

Colapinto's debuut zal voor een gekte in Argentinië gaan zorgen. Met zijn 589.000 volgers op Instagram is hij geen onbekende man, en hij zal een nieuw hoofdstuk gaan schrijven in de rijke Argentijnse autosporthistorie. Hij wordt de 25ste Argentijn die deelneemt aan een Formule 1-weekend. In 2001 stond er voor het laatst een Argentijn op de grid in de persoon van Gastón Mazzacane. Zonder grote druk mag Colapinto nu laten zien wat hij in huis heeft. Volgend jaar staat hij sowieso niet op de grid, dus eigenlijk kan hij niet verliezen. In Monza volgt zijn debuut, en heel Argentinië zal voor de buis zitten.