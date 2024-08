Vettel vindt Schumacher beste optie voor Williams

De kans is aanwezig dat het team van Williams vroegtijdig afscheid gaat nemen van Logan Sargeant. Mick Schumacher wordt genoemd als een mogelijke opvolger, en volgens zijn goede vriend Sebastian Vettel zou de Duitser de juiste keuze zijn voor Williams.

Sargeant is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Amerikaan komt niet goed voor de dag en zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort was mogelijk de druppel. Hij vernietigde de nieuwe updates van Williams en daar was men niet zo blij mee. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het zitje van Sargeant, maar Liam Lawson en Mick Schumacher lijken de meest logische kandidaten te zijn om hem op te volgen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt dat Williams voor Schumacher moet kiezen. De oud-coureur deelt zijn mening met zijn landgenoten van Bild: "Als ik mocht kiezen, dan zou ik voor Mick gaan. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, aangezien hij mijn vriend is, maar in mijn ogen is hij de beste oplossing. Mick heeft twee jaar aan ervaring als Formule 1-coureur, en hij heeft een goed technisch inzicht door zijn huidige rol bij Mercedes. Hij kent de Mercedes-motor en hij is als mens enorm gegroeid sinds zijn vertrek bij Haas."