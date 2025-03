Max Verstappen veroverde afgelopen jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. De Duitser kent Verstappen goed, en stelt dat als er iemand in staat is om de vijfde titel te pakken, Verstappen dat is.

Verstappen pakte in 2021, 2022, 2023 en 2024 de wereldtitel in de Formule 1. Met deze prestatie kwam hij op gelijke hoogte te staan met Vettel en Alain Prost. Dit jaar kan Verstappen zijn vijfde wereldtitel op rij pakken, maar dan moet hij wel afrekenen met de sterke McLarens. Verstappen blijft realistisch, maar er is zeer veel vertrouwen in hem. Veel kenners steunen hem, en dat geldt ook voor ervaringsdeskundigen.

Record

Vettel heeft namelijk veel vertrouwen in Verstappen. De Duitse viervoudig wereldkampioen krijgt in de BBC Sportsworld Podcast de vragen voorgeschoteld of Verstappen zijn vijfde titel kan gaan pakken, en of dit zijn zwaarste jaar kan worden. "Het zou kunnen. Ik had contact met hem toen hij op het punt stond om het record voor de meeste overwinningen op rij te verbreken. Ik stond op negen zeges, en hij evenaarde dat. Ik zei toen tegen hem: 'Jij bent beter dan ik, ik weet zeker dat je het gaat doen'. Max zei toen 'ik weet het niet'."

Kan Verstappen zijn vijfde titel pakken?

Verstappen won vervolgens zijn tiende race op rij en reed Vettel de recordboekjes uit. Het is dan de vraag of Verstappen die vijfde titel ook kan gaan pakken: "Hij won toen tien races op rij. Ik ben er vrij zeker van dat hij dit kan. Als er iemand is die het kan, dan is hij het wel. Maar we zullen het zien. Voor mij is het in dit stadium gewoon heel erg spannend om ernaar te kijken. Ik kan met alle coureurs opschieten, met de meeste heb ik nog contact. Het is duimen geblazen."