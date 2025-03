Lewis Hamilton is begonnen aan zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wil hij laten zien tot wat hij in staat is. In zijn eerste twee raceweekenden presteerde hij wisselend, en er kwam dan ook een beetje kritiek. Sebastian Vettel spreekt echter zijn steun uit voor Hamilton.

Hamilton besloot vorig jaar dat hij een nieuw avontuur aan wilde gaan in de Formule 1. Hij verliet Mercedes, waar hij jarenlang succesvol was. Nu mag hij gaan laten zien dat hij ook in een andere auto dan een Mercedes kan schitteren. In Australië had hij het lastig, terwijl hij in China de sprintrace op zijn naam schreef. In de Grand Prix had hij het lastiger, en werd hij uiteindelijk gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat.

Extra druk bij Ferrari?

De wisselende resultaten zorgen voor kritiek, maar Sebastian Vettel doet daar niet aan mee. De Duitse viervoudig wereldkampioen verdedigt Hamilton in een interview met BBC Sounds. Gevraagd of rijden voor Ferrari voor meer druk zorgt, is Vettel duidelijk: "Misschien is dat wel zo, maar ik denk dat hij een vechter is en dat hij hoge verwachtingen voor zichzelf heeft. Ik denk dat hij heel erg ambitieus is nu hij op deze stoel zit. Hij zal zich niet zozeer richten op de herrie om hem heen, maar meer op het laten slagen van dit project."

Vettel is zelf een ervaringsdeskundige. In 2015 maakte hij de overstap naar Ferrari na een aantal succesvolle jaren bij Red Bull. Vettel droomde van een nieuwe wereldtitel, maar dit lukte hem niet. Zijn laatste Ferrari-seizoen in 2021 was een teleurstelling, waarna hij overstapte naar Aston Martin. Daar hing hij eind 2022 zijn helm aan de wilgen.

Duimen

Vettel kijkt terug op zijn Ferrari-tijd, en wijst daarbij ook naar de aanwezigheid van Hamilton: "Voor mij werkte het niet helemaal, omdat Lewis er was. Dus laten we nu eerst maar eens kijken hoe hij het gaat doen. Maar ja, ik duim wel voor hem. Ik heb natuurlijk heel lang met hem geracet, en we kunnen het heel erg goed met elkaar vinden. Hij is momenteel de meest uitgesproken coureur van het veld, en zijn vaardigheden op de baan hoef je niet te herhalen."

Statistieken

Vettel is van mening dat Hamilton zich niet per se hoeft te bewijzen. De Brit wordt al gezien als één van de beste coureurs ooit, en daar is Vettel duidelijk over: "Ik denk dat de cijfers en de statistieken voor zich spreken, maar het is geweldig om te zien dat hij nog steeds op de grid staat en dat hij nog steeds invloed heeft en die op een positieve manier gebruikt. Dus natuurlijk duim ik voor hem, maar Charles zit daar ook, en ik heb ook met hem geracet."