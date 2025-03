Vettel waarschuwt Hamilton voor grote Ferrari-valkuilen

Lewis Hamilton rijdt aankomend weekend zijn eerste Grand Prix voor Ferrari. In Australië trapt hij het nieuwe seizoen af, en hij weet dat hij direct in de spotlights zal staan. Sebastian Vettel ging hem voor met een overstap naar Ferrari, en hij heeft een belangrijk advies voor hem.

Vettel stapte na een succesvolle periode bij Red Bull in 2015 over naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopte hij zijn vijfde wereldtitel te pakken, maar dat lukte hem niet. Vettels keuze vertoont veel parallellen met die van Hamilton. De Brit gaat ook een jeugddroom najagen, en hij wil ook nieuwe titels gaan pakken bij Ferrari. Hamilton heeft voor een soort extra aandacht voor Ferrari gezorgd, en hij doet er alles aan om zich thuis te voelen in Maranello.

Grote uitdaging voor Hamilton

Vettel weet heel goed wat de valkuilen kunnen zijn bij een overstap naar Ferrari. De gepensioneerde Duitse coureur geeft Hamilton een advies in gesprek met Wide World of Sports: "Het is een grote stap. Het is altijd een grote verandering als je besluit van team te wisselen. Het betekent dat je met een compleet nieuwe groep mensen moet gaan samenwerken. Daarnaast heerst er bij Ferrari echt een andere cultuur. De meeste teams zijn overduidelijk Engels, slechts twee zijn Italiaans. Dat is waarschijnlijk de grootste uitdaging."

Jeugdheld Schumacher

Bij Ferrari kan Hamilton de legendarische Michael Schumacher uit de boeken gaan rijden. Schumacher was de jeugdheld van Vettel, en mede hierdoor heeft hij tien jaar geleden de keuze gemaakt over te stappen naar de Scuderia: "Ik ben opgegroeid met Michael. Hij was vroeger mijn held en hij reed altijd in het rood, dus daarom voelde het voor mij echt anders aan. Ik weet niet of Lewis dezelfde droom had, maar ik denk wel dat het voor iedereen speciaal is om de kans te krijgen om in die rode auto te gaan stappen."