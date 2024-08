Red Bull staat open voor Williams-uitleenbeurt Lawson

De kans is aanwezig dat het team van Williams deze week afscheid neemt van Logan Sargeant. De Amerikaanse coureur zakte ook in Zandvoort door de ondergrens en de kans is groot dat teambaas James Vowles hem gaat vervangen. Bij Red Bull zouden ze mee willen denken over een mogelijke uitleenbeurt van Liam Lawson.

Sargeant zorgde in Zandvoort voor de nodige ophef. Na dit jaar verliest hij sowieso al zijn stoeltje bij Williams. De kans is echter aanwezig dat hij eerder al van de grid gaat verdwijnen. Zijn crash in de derde vrije training was zeer kostbaar, en voor Williams lijkt dat de druppel te zijn. Meerdere media melden dat teambaas James Vowles om zich heen aan het kijken is naar een vervanger.

Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het zitje. Mick Schumacher en Liam Lawson lijken de meest logische opties te zijn voor Williams. Lawson is de reservecoureur van de Red Bull-teams, en daar willen ze hem wel een kans geven. Red Bull-teambaas Christian Horner reageert op de verhalen tegenover de internationale media: "Het hangt van de voorwaarden af en als we hem terug nodig hebben, dat we hem dan snel terug kunnen krijgen. Als ze volgend weekend een coureur nodig hebben, dan zouden we daar voor openstaan. Maar dat is meer een vraag voor Williams dan voor ons om daar een antwoord op te geven."