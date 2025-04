Tsunoda schittert in Suzuka – Verstappen voelt de hete adem

Is dit het moment waarop Tsunoda zijn stempel drukt? In Suzuka reed hij een ijzersterke eerste training en verraste hij met een minimale achterstand op Verstappen. De Japanner maakte geen foutjes en bleef zelfs aardig in de buurt van zijn teamgenoot. Teambaas Christian Horner was dan ook tevreden over de prestaties van Tsunoda.

Tsunoda werd vorige week aangewezen als de vervanger van Liam Lawson. In Japan mag hij voor de ogen van zijn landgenoten laten zien wat hij in zijn mars heeft. In de tweede vrije training kwam hij door de vier rode vlaggen niet in het stuk voor, terwijl hij in de eerste vrije training slechts een tiende toegaf op Verstappen. Hij noteerde de zesde tijd, en daar mocht hij tevreden mee zijn.

Goede feedback

Red Bull-teambaas Christian Horner was blij met de prestaties van Tsunoda. De Brit deelde zijn mening met de mensen van Sky Sports: "Het was zeker een goede start voor Yuki. Hij maakt zich de auto goed eigen, terwijl die auto toch heel anders aan zal voelen dan de auto die hij gewend was. Hij paste zich goed aan en gaf bovendien ook goede feedback. Nu is het zaak voor de beide coureurs om verder te werken aan het verbeteren van de auto voor de volgende sessie."

Geen andere motorstand

Tsunoda was opvallend snel tijdens de trainingen, en dat zorgde voor vragen. De interviewer van Sky Sports suggereerde dat Tsunoda moet een hogere motorstand reed dan Verstappen, maar dat klopt niet volgens Horner: "Beide coureurs reden met dezelfde motorstanden, dus ik denk dat we gewoon van een heel positieve start voor Yuki kunnen spreken. Hij kent het circuit ook heel erg goed en zijn feedback is niet alleen goed, het is ook kort en bondig. Het is echter nog maar de start van zijn reis met dit team en er staat hem nog genoeg te wachten."