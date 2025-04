Yuki Tsunoda heeft vandaag zijn eerste rondjes als Red Bull-coureur gereden. De Japanse coureur kwam aardig voor de dag, en zijn rol is duidelijk. Teambaas Christian Horner liet namelijk weten dat Max Verstappen de eerste coureur blijft en Tsunoda hem moet ondersteunen.

Vol vertrouwen begon Tsunoda vandaag aan de eerste twee vrije trainingen in Suzuka. Het zag er zeker niet slecht uit, en Tsunoda zal meer zelfvertrouwen hebben gekregen. De vervanger van Liam Lawson sprak zich deze week zelfverzekerd uit, en stelde dat hij Verstappen niet tijdens elke situatie erlangs hoefde te laten. Het was opvallend, want bij Red Bull maken ze er geen geheim van dat Verstappen altijd de voorkeursbehandeling zal krijgen.

Duidelijke regels

Red Bull-teambaas Christian Horner was hier glashelder over toen hij vanochtend sprak met Sky Sports. De Brit legde uit wat de situatie is binnen het team: "Ik denk dat onze regels heel erg duidelijk zijn. Max is de eerste coureur. Het is de taak van Yuki om hem zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat Max het kampioenschap bij de coureurs kan winnen. De prestatie van hem in de eerste vrije training is precies wat we willen zien. Hij moet Max ondersteunen en ons voordeel is dat we heel duidelijk zijn met onze strategie."

Voordeel

Horner ziet dit als een voordeel ten opzichte van de concurrentie. Hij wijst bijvoorbeeld naar McLaren, waar de situatie qua coureurs en afspraken heel erg anders is dan bij Red Bull: "McLaren beschikt over twee coureurs die voor het kampioenschap vechten. Ze zullen theoretisch punten van elkaar gaan afsnoepen in dit seizoen. Voor het team van Ferrari geldt hetzelfde. In een spannende strijd moet je soms op je beste paard wedden."

Tsunoda noteerde in de eerste vrije training de zesde tijd, vlak achter Verstappen. In de tweede vrije training noteerde de Japanner de achttiende tijd, maar hij kon niet pushen door de vier rode vlaggen.