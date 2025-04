Verstappen apetrots na spectaculaire zege: "Nooit opgeven!"

Max Verstappen won vandaag zijn eerste Grand Prix van het jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur hield het hoofd koel in Japan, en kwam als winnaar over de streep. Na afloop reageerde hij opgelucht, en stelde hij dat het geen makkelijke race voor hem was.

Verstappen startte de race op het circuit van Suzuka op de pole position. Vrijwel de hele race had hij de jagende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter hem zitten. De twee papajabolides wilden de aanval openen, maar ze keken vooral naar elkaar. Norris waagde een poging bij het uitbreiden van de pits, maar hij reed het gras op. Verstappens zege kwam daarna niet echt meer in gevaar, al kwamen de McLarens nog in de buurt.

Zware race

Verstappen stak direct na de finish zijn vuist in de lucht. Hij was trots op zijn zege, maar hij was vooral heel erg opgelucht. Bij interviewer van dienst James Hinchcliffe deelde hij zijn kijk op de race: "Het was zwaar, ik was heel erg hard aan het pushen, vooral op de laatste set. Die twee McLarens waren me heel erg hard aan het pushen. Het was heel erg leuk, maar het was niet makkelijk om de banden te managen. Ik ben echt heel erg blij. Het weekend begon heel erg lastig, maar we hebben niet opgegeven, we bleven de auto verbeteren en we startten op pole wat de zege mogelijk maakte."

Performance maximaliseren

Verstappen greep zijn eerste zege van het jaar, en hij wist de ijzersterke McLarens eindelijk te verslaan. Het leek erop dat de auto's van het Britse team iets sterker waren, maar de Nederlander kreeg het voor elkaar. "Het is altijd belangrijk om je performance te maximaliseren, en dat deden we goed dit weekend." Het was een mooi afscheid voor Honda, zo gaf Verstappen zelf ook aan.