Uitslag kwalificatie Nederland: Waanzinnige Norris grijpt pole, Verstappen tweede

De startopstelling voor de Nederlandse Grand Prix is bekend. Op het iconische circuit van Zandvoort werd de pole position gepakt door Lando Norris. De tweede tijd werd neergezet door Max Verstappen, en de top top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Het eerste kwalificatiegedeelte begon zeer kalm op Zandvoort. Er stond zeker geen rij aan het einde van de pitlane, en de omstandigheden op de baan waren anders dan eerder vandaag. Het was droog en dat betekende dat de coureurs voor het eerst dit weekend echt met een volledig droge baan te maken kregen.

Logan Sargeant nam niet deel aan de sessie, want Williams kon zijn wagen niet tijdig repareren na zijn crash in VT3. De toppers kwamen de baan op, en ook daar ging het niet helemaal lekker. Ferrari bleef een beetje achter, en Lewis Hamilton zat Sergio Perez in de weg. De Mexicaan was woest en de stewards gaan het moment onderzoeken. In de slotfase werden er veel snelle tijden neergezet en vielen naast Sargeant ook Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou af.

Q2

De Ferrari's kwamen als eerste de baan op aan het begin van het tweede gedeelte van de kwalificatie. De wagens van de Scuderia zagen er niet heel snel uit, en dat werd pijnlijk duidelijk aan het einde van de sessie. Charles Leclerc wist zich naar Q3 te worstelen, maar Carlos Sainz viel af. Hij was niet de enige pechvogel van de dag, want ook Lewis Hamilton kon geen deuk in een pakje boter rijden. De Brit moet ook nog vrezen voor een gridstraf voor zijn momentje met Perez in Q1. Naast Sainz en Hamilton vielen ook Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen af.

Q3

Max Verstappen kwam in het derde gedeelte van de kwalificatie als één van de eerste coureurs de baan op. Hij kreeg gezelschap van de McLarens, en het was wel duidelijk dat de papajakleurige wagens zijn grootste rivalen zouden worden. Lando Norris begon goed aan de sessie, en hij deelde de eerste stoot uit. Verstappen trapte echter ook door en in zijn tweede run was hij net aan sneller dan Norris. De Britse coureur trapte echter vol het gas in en hij zette een wonderbaarlijke tijd neer. Hij was ruim sneller dan zijn concurrenten, en dat zag niemand aankomen.