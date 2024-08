Uitslag VT3 Nederland: Zware crash Sargeant zorgt voor vertraging, snelste tijd Gasly

De derde en laatste vrije training in Zandvoort is een feit. Op de baan in de Noord-Hollandse duinen werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Pierre Gasly. De tweede tijd werd ditmaal gereden door Kevin Magnussen, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door Valtteri Bottas.

Bij de start van de derde vrije training was het weer typisch Hollands weer in Zandvoort. Het was nat en guur, maar het was niet slechter dan gisteren. Na een paar minuten kwamen Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen als eerste de baan. Al snel kregen ze gezelschap van een handjevol coureurs en de inters werden bij veel mannen onder de wagens geschroefd.

Hülkenberg

Oscar Piastri trapte als eerste coureur echt het gas in. Hij liet zien dat de inters de juiste band waren, en de paarse sectoren waren zichtbaar. Er werd ook met een gele vlag gezwaaid, want Hülkenberg had de muur geraakt. Op de vrijdag ging het voor hem ook al een paar keer mis. Terwijl de Duitser met een kapotte voorvleugel naar de pits reed, liet hij weten dat het om precies hetzelfde probleem ging als gisteren.

Crash

Hülkenberg was ontevreden, maar dat waren ze ook bij Williams. Logan Sargeant ging volledig de mist in in bocht 3. Hij raakte het natte gras, vloog vol de vangrail in en schreef zijn Williams volledig af. Het gras schoot in het rond en de wagen van Sargeant was veranderd in een hoopje schroot. Hij kroop ongedeerd uit de auto, terwijl het wrak begon te branden. De kans is zeer klein dat hij kan deelnemen aan de kwalificatie van vanmiddag.

De crash van Sargeant zorgde er ook voor dat de vangrail moest worden vervangen. De training lag daardoor zeer lang stil. De overige coureurs konden daardoor veel minder rondjes rijden dan ze hadden gehoopt. Terwijl de werkzaamheden op de baan verder gingen, begon het zonnetje te schijnen. De verwachting is dat het dan ook droog blijft in aanloop naar de kwalificatie.

Herstart

De werkzaamheden duurden zeer lang en pas twee minuten voor het einde van de sessie schoot het ligt op groen. Iedereen kwam toen de baan op. Max Verstappen wilde niet te lang wachten, en bij het uitrijden van de pitlane haalde hij al meerdere coureurs in. Hij ging hierbij echter over de witte lijn heen, en dat leverde hem een zwart-witte vlag op. Er werden nog een paar snelle tijden genoteerd, maar dat zei niets. De derde vrije training viel in het water door het foutje van Logan Sargeant.