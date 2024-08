Williams verwacht grote uitdaging met Sainz

Het team van Williams begon de zomerstop met groot nieuws. Vlak na de Belgische Grand Prix maakte het team bekend dat ze Carlos Sainz hebben gecontracteerd. De Spanjaard gaat vanaf volgend jaar voor Williams rijden, en Dave Robson verwacht dan een grote uitdaging.

Bij het team van Williams heeft men grootste plannen. Na een aantal tegenvallende en magere jaren, wil het team terugkeren aan de top. Ze weten dat ze nog een lange weg te gaan hebben, maar voor volgend jaar hebben ze in ieder geval een sterk rijdersduo onder contract staan. Alexander Albon krijgt immers gezelschap van Carlos Sainz, de Spanjaard rijdt nu nog voor het team van Ferrari.

Het binnenhalen van Sainz kan worden gezien als een grote stunt. Bij Williams zijn ze enorm trots, maar head of vehicle performance Dave Robson laat aan Motorsport.com weten dat hij wel een grote uitdaging verwacht met Sainz: "Zijn komst is zonder twijfel goed nieuws voor ons, het is een goed signaal en het zal zeker het team vooruit gaan helpen. Ik ken Sainz niet echt als individu, maar ik weet dat hij de reputatie heeft om iedereen tot het uiterste te dwingen om alles uit de auto te halen. Hij zal dus veeleisend zijn, daar ben ik zeker van. Dat hebben we echt nodig."