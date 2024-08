Vowles staat open voor speciale race met teambazen

In de Formule 1 zijn de coureurs zeer belangrijk voor de teams zeer belangrijk. De teambazen staan altijd achter hun coureurs, maar sommigen dromen van een duel op de baan. James Vowles zou wel openstaan voor een race tussen een aantal teambazen.

Vowles is één van de teambazen die zelf ook race-ervaring heeft. De Britse Williams-teambaas nam in 2022 deel aan de Asian Le Mans Series, en vorige maand verzorgde hij ook een demorun tijdens het Goodwood Festival of Speed. Vowles is zeker niet de enige teambaas die zelf wel eens achter het stuur kruipt. Toto Wolff en Christian Horner raceten in het verleden op redelijk hoog niveau, Zak Brown racet vandaag de dag nog steeds met klassieke wagens en kersvers Alpine-teambaas Oliver Oakes kende een aardige raceloopbaan.

Vowles ziet het wel zitten om een keer een soort kampioenschap voor teambazen te organiseren. De Brit reageert enthousiast al hij hiernaar wordt gevraagd door de officiële media-afdeling van de Formule 1: "Ik sta ervoor open. Ik denk dat het fascinerend kan zijn. Zoals je je misschien wel kan voorstellen hebben Toto en ik een paar keer het circuit gedeeld, en dat was heel erg leuk. Eén keertje in Austin was Lewis Hamilton er ook bij. Ik kan de beelden niet openbaar maken, maar je hoort de hele tijd lachen in de auto. Ik denk dat je met de prestaties van Toto, Christian en Zak, zeker een veel lol kan hebben! Ik denk dat het een chaos wordt! Je realiseert je toch wel dat geen van de auto's met vier wielen terugkomt!"