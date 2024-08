Albon verwacht geen Williams-zeges in 2026

Het team van Williams heeft grote dromen. De Britse renstal wil op termijn weer mee kunnen strijden om de topposities. Alexander Albon is blij dat Williams eerlijk tegenover hem is, maar hij denkt niet dat ze in 2026 weer kunnen meestrijden om de zeges.

Williams heeft een aantal zware seizoenen achter de rug. Ook dit jaar gaat het niet helemaal naar wens, maar daar is teambaas James Vowles ook eerlijk over. Hij kijkt naar de lange termijn, en hij heeft torenhoge ambities. Hij heeft voor de komende jaren een sterk rijdersduo aangesteld. Alexander Albon heeft zijn contract verlengd, en Carlos Sainz komt de troepen vanaf 2025 versterken.

Albon weet dat het moment niet gaat zoals hij men bij Williams had gehoopt. Albon wil niet te vroeg juichen. Hij kijkt naar de lange termijn, en daar is hij realistisch over in gesprek met Motorsport.com: "Als ik heel eerlijk ben, zie ik ons voorlopig niet in de positie om te strijden voor overwinningen en titels, maar wel om stappen te maken waarbij we naar binnen knijpen en podiumplaatsen pakken en wat al niet meer. Ik denk dat 2026 moeilijk zal zijn, maar winnen in 2027 zou veel realistischer zijn. We hebben geweldige investeringen gedaan en we werven heel erg agressief."