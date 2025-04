Oscar Piastri kende een goede kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka moest hij echter genoegen nemen met de derde tijd. De Australische McLaren-coureur was tevreden met zijn resultaat, en hij stelt dat de punten pas worden verdeeld op de zondag.

Piastri leek de hele kwalificatie mee te strijden om de pole position. De Australiër kwam goed voor de dag, en hij maakte ook weinig fouten. Uiteindelijk bleek zijn rondetijd niet goed genoeg te zijn voor de pole, want zijn teamgenoot Lando Norris en de sterke Max Verstappen waren een tikje sneller. De derde tijd biedt hem echter nog genoeg kansen voor de dag van morgen, en Piastri maakt zich dan ook amper zorgen.

Goed gevoel

Na afloop van de kwalificatie was Piastri dan ook kalm. De Australiër toonde amper emoties toon hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Naomi Schiff: "Het voelde best goed, vooral bij de start van het derde deel van de kwalificatie. In de laatste ronde kregen we het niet helemaal voor elkaar, maar ik denk dat alles nog mogelijk is voor de race. We hebben een geweldige auto, we hebben een goede pace, maar de andere teams liggen niet zover achter als mensen denken. Vanochtend was het heel erg krap."

Alle kans op de zege

Piastri deelt zijn felicitaties ook uit naar Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen perste er een ijzersterk rondje uit, en Piastri weet dat hij daar alleen maar eerlijk over kan zijn. De McLaren-coureur acht zichzelf echter nog lang niet kansloos: "Max heeft het geweldig gedaan door de pole te pakken, maar we doen nog steeds mee in het gevecht voor de zege in de race. Het maakt me ook helemaal niet uit of het gaat regenen, ik neem genoegen met alles wat er gaat komen."

Het is nog niet zeker of het gaan regenen. De kans is zeker aanwezig, maar de weermodellen kunnen snel veranderen.