Haas aast op zesde plaats in constructeurskampioenschap

Het team van Haas is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal heeft al een aardige hoeveelheid punten gepakt, en dat geeft ze veel zelfvertrouwen. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat Haas gaat voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Haas staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben tot nu toe 27 WK-punten bij elkaar gereden, en dat is voor Haas een goede score. Ze zijn heel erg trots op de huidige prestaties, en ze gaan de tweede seizoenshelft met een goed gevoel in. Ze gaan de aanval openen, want er zijn nog genoeg kansen. De concurrentie is namelijk nog lang niet uit beeld verdwenen.

Haas-teambaas Ayao Komatsu wil namelijk de aanval gaan openen op Visa Cash App RB. De Japanner doet daar niet geheimzinnig over en hij wordt geciteerd door RaceFans: "Als we kijken waar we nu staan, dan zien we dat we zeven punten achter de nummers zes staan, dus we gaan ons richten op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Dat is ons doel voor de rest van het seizoen. Direct na de break gaan we in Zandvoort kijken of we kunnen performen en of we weer punten kunnen scoren. Boedapest was zwaar en Spa ook, we kijken waarom we daar niet konden performen."