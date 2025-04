Tsunoda wil profiteren van belangrijke Red Bull-test

Yuki Tsunoda heeft zijn eerste drie races als Red Bull-coureur achter de rug. Hij kende wisselende prestaties, maar over het algemeen is hij tevreden. Tsunoda mag deze week gaan testen, en hij heeft elke kilometer hard nodig.

Tsunoda werd met relatief weinig voorbereidingstijd naar Red Bull gepromoveerd. Vlak voor de Japanse Grand Prix werd duidelijk dat hij mocht instappen bij het Oostenrijkse topteam. Aangezien er direct een triple header werd verreden, moest Tsunoda aan de bak. In Bahrein pakte hij zijn eerste WK-punten als Red Bull-coureur, terwijl hij afgelopen weekend in Saoedi-Arabië uitviel na een startcrash met zijn goede vriend Alpine-coureur Pierre Gasly.

Balen van crash

Tsunoda weet dat de druk steeds een beetje groter wordt. De Japanner laat aan de internationale media weten dat hij baalde van zijn uitvalbeurt in Jeddah: "Elke ronde is op dit moment belangrijk voor mij. Het is nog maar mijn derde race met dit team, maar het is wel jammer dat zoiets in dit stadium van het seizoen gebeurt."

Profiteren van TPC-tests op Silverstone

Tsunoda zal deze week een TPC-test in een RB19 gaan afwerken op het circuit van Silverstone. Hij denkt dat dit hem kan gaan helpen: "Vooral als we op circuits gaan rijden die lijken op waar we binnenkort gaan racen. Dus daar heb ik zeker zin in. Daarbij hoop ik feedback te kunnen geven vanuit de RB19. Ik hoop te ontdekken wat die auto zo succesvol maakte en wat we hetgeen is dat we blijkbaar missen op de RB21. Het goed wel goed."

"Het vertrouwen is aanwezig, en ik zie wel verbeteringen. Ik ben nog steeds dingen aan het leren, al heeft dat ook gewoon tijd nodig. Te hard rijden en iets willen forceren heeft met deze auto geen zin. Tot nu toe ben ik best tevreden over hoe ik presteer."