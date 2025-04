Comeback van iconische V10-krachtbronnen definitief van de baan

De gedroomde comeback van de V10-krachtbronnen in de Formule 1 lijkt definitief van de baan. Na veel speculatie lijkt de FIA vast te houden aan de eerder opgestelde regels voor 2026. Wel is er speelruimte gecreëerd voor kleine verfijningen aan het reglement.

Het gonsde in de afgelopen maanden van de geruchten. Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem een proefballonnetje had gelanceerd over een mogelijke terugkeer van de V10, ging het los. De populaire krachtbronnen zouden kunnen terugkeren als ze konden draaien op duurzame brandstoffen. Hiermee plaatste de FIA een bom onder de regels voor 2026, en dat zorgde voor onrust bij de teams en de motorleveranciers.

Beperkte speelruimte

In Bahrein stond er een speciale motorvergadering op de planning, en daar werd al duidelijk dat de V10-plannen in de koelkast werden geplaatst. Volgens Motorsport.com heeft de F1 Commission nu besloten om definitief vast te houden aan de 2026-regels. Hiermee is een terugkeer van de V10 definitief van de baan.

Volgens het medium heeft de FIA wel beperkte speelruimte gecreëerd voor kleine verfijningen aan het reglement. Over dit punt zal nog worden vergaderd. Morgen komt de F1 Commission bij elkaar, en daar zal dit punt op tafel liggen.

Grote zorgen

Het gaat hier om een punt waar meerdere teams zich al geruime tijd zorgen over maken. Men vreest namelijk dat de coureurs vanaf 2026 te vaak van het gas moeten gaan om hun batterij op te laden. Eerder gingen er al verhalen rond over een aanpassing, waarbij de verhouding tussen het elektrisch vermogen en het vermogen uit de brandingsmotor wordt aangepast. Momenteel staat die verhouding nog op 50-50. Bij de FIA zouden ze zich zorgen maken over dat auto's snelheid verliezen op de rechte stukken.

Dit kan voor ontevredenheid bij de coureurs en fans zorgen. De coureurs kunnen hierdoor niet vol pushen, terwijl de fans niet kunnen genieten van een enorm spektakel.