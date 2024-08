Hill prijst rijderskeuze Williams: "Perfecte combinatie"

Carlos Sainz en Alexander Albon zijn volgend jaar teamgenoten bij Williams. De verwachtingen zijn hoog en men vraagt zich af hoe het interne duel zich zal gaan ontwikkelen. Volgens Damon Hill gaat Williams profiteren, want hij verwacht dat ze een perfecte combinatie gaan vormen.

Vlak na de Belgische Grand Prix maakte Williams bekend dat ze Sainz hebben vastgelegd voor de komende jaren. De Spanjaard rijdt nu nog voor Ferrari, maar hij moet de Italiaanse renstal na dit seizoen weer gaan verlaten. Hij wordt bij Williams de opvolger van de tegenvallende Logan Sargeant. Hij gaat nu een duo vormen met Alexander Albon, en beide coureurs worden gezien als snelle en goed presterende mannen.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is enorm benieuwd naar hoe dit duel zich gaat ontwikkelen. Hij denkt dat Williams kan gaan profiteren, en hij spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Het is echt belangrijk hoe die dynamiek met Alex zal werken. Die jongens moeten gaan samenwerken, want je zet twee mensen bij elkaar die samenwerken in een team als Williams in de fase waarin ze zich nu bevinden." Hill heeft in ieder geval hoge verwachtingen: "Ik denk dat ze een perfecte combinatie vormen. Het zijn twee volwassenen, ze zijn competitief en ze werken hard. Ik denk dat ze elkaar goed zullen aanvullen."