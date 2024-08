Williams versterkt team met bijna 250 werknemers

Het team van Williams barst van de ambitie. Onder leiding van teambaas James Vowles zet het team grote stappen. De Britse teambaas probeert het team te hervormen en hij onthult dat er in de afgelopen maanden bijna 250 nieuwe mensen bij het team zijn gekomen.

Na een aantal rampzalige seizoenen moest Williams in de afgelopen jaren de weg omhoog zoeken. Onder leiding van Vowles spreekt het team de ambities uit. Om de daad bij het woord te voegen pakt men de zaakjes zeer serieus aan. Vorige week werd bekend dat ze Carlos Sainz hebben gecontracteerd. De huidige Ferrari-coureur gaat vanaf volgend jaar een rijdersduo vormen met de hoog aangeschreven Alexander Albon.

Niet alleen qua coureurs, maar ook qua personeel zet Williams stappen. Teambaas Vowles heeft namelijk veel nieuwe namen aangetrokken. In gesprek met Motorsport.com legt hij dat uit: "We hebben de afgelopen zeventien maanden bijna 250 mensen aangenomen. Dat zijn belangrijke senior medewerkers van andere teams die een directe impact zullen hebben vanaf het moment dat ze in dienst treden. Toen ik bij het team kwam, waren we ongeveer met 700 mensen. De livery op de auto in Silverstone telde 1005 namen. Dat is het Williams van vandaag en het is absoluut niet het einde van onze reis. Dat doe je niet toevallig, dat doe je omdat mensen geloven in wat je doet."