Hoopvol Williams kondigt drie grote updates aan

Het team van Williams heeft een matige eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse renstal barst van de ambities, maar dit jaar gaat het nog niet helemaal naar wens. Teambaas James Vowles kondigt drie updatepakketten aan waarmee ze hopen te scoren in de tweede seizoenshelft.

Het is geen geheim dat het team van Williams in de komende jaren stappen wil gaan zetten in de Formule 1. Ze contracteerden Carlos Sainz voor 2025 en hij gaat een sterk rijdersduo vormen met Alexander Albon. Dit seizoen loopt het echter nog niet heel lekker bij Williams. Ze staan op de negende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts vier punten, alle punten werden gescoord door Albon.

Williams-teambaas James Vowles focust zich vooral op de toekomst. Hij weet dat het dit seizoen beter moet gaan, en in gesprek met Motorsport.com kondigt hij drie updatepakketten aan: "We hebben updates aanstaande. Ik hoop dat we de eerste in Zandvoort kunnen introduceren, daarna eentje in Bakoe of in de race daarna. Die zouden ervoor moeten zorgen dat we weer mee kunnen doen om de punten. Dat moeten we bereiken middels een aantal dingen. Dat zijn aerodynamische updates, we geven de ophanging een update en we halen gewicht van de auto. Het zijn drie belangrijke routes. In deze wereld zijn het grote stappen, maar we hebben ook bij VCARB en Mercedes gezien dat ze een update van de auto haalden omdat die niet werkten."