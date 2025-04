Isack Hadjar speelde een pijnlijke hoofdrol in de kwalificatie in Japan. De Franse Racing Bulls-coureur kwam goed voor de dag, maar een probleem met zijn gordels bezorgden hem een pijnlijke situatie. Na afloop omschreef Hadjar het als een nachtmerrie.

De problemen van Hadjar begonnen in de derde vrije training. Hij meldde zich toen op de radio en klaagde over een probleem met de gordels. Hadjar wilde niet zeggen wat er aan de hand was, maar tijdens de kwalificatie werd het pijnlijk duidelijk. De Fransman had veel pijn, en kon zich niet concentreren op zijn prestaties op de baan. Hadjars gordels leken te strak te zitten, waardoor bepaalde delen van zijn lichaam zeer veel pijn deden.

Meer over Isack Hadjar Hadjar neemt afscheid van gepromoveerde Tsunoda

Nachtmerrie

Hadjar wist Q2 te bereiken, en haalde uiteindelijk ook Q3. Hij noteerde de zevende tijd, maar na afloop ging het vooral over zijn pijnlijke moment in de eerste sessie. Bij Sky Sports kwam hij met een verklaring: "Het was een nachtmerrie. Ik heb me er doorheen gesleept. Ik ben eerlijk gezegd heel er trots op mezelf, het rondje dat ik in Q1 reed was echt ongelooflijk. Ik dacht 'dit gaat niet goed', en ik crashte zelfs bijna. Maar ik ben in orde."

Probleem was snel opgelost

Hadjar kende daarna een goede kwalificatie, en hij had in het vervolg van de sessie ook geen last meer van zijn gordels. Hij haastte zich na Q1 naar de pitbox, zodat zijn team Racing Bulls het probleem kon oplossen: "In Q1 heb je niet de tijd om uit te stappen, dus ik moest er mee proberen te leven en ik probeerde Q2 te bereiken. Toen ik daarna weer in de auto stapte en de gordels weer omdeed, voelde het allemaal weer goed. Het was gewoon de pijn."

Hadjar kende een sterke kwalificatie en noteerde dus de zevende tijd. Hij was veel sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson, die niet verder kwam dan de veertiende tijd.