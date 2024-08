Trotse Bearman blij met F1-kans: "Het is een opluchting"

De rijdersmarkt in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel teams zijn op zoek naar nieuwe coureurs, maar bij Haas is dat niet meer het geval. Oliver Bearman en Esteban Ocon hebben daar een contract gekregen. Voor Bearman wordt dat zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, en dat voelt nog heel onwerkelijk voor hem.

Bearman is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari, en reed dit seizoen al een aantal vrije trainingen voor Haas. De piepjonge Brit mocht in Saoedi-Arabië al debuteren in de Formule 1 als vervanger van de zieke Carlos Sainz bij Ferrari. Daar liet hij al zien wat hij in zijn mars heeft, en ook in zijn trainingen voor Haas maakte hij een sterke indruk. De verwachtingen voor volgend jaar zijn dan ook hoog.

Bearman hoorde al ver voor de zomerstop dat hij in 2025 op de grid zal staan. De Britse coureur staat te trappelen. Hij reageert enthousiast als hij in een interview met Formule 1 Magazine de vraag krijgt hoe het voelt dat hij in 2025 in de koningsklasse zal rijden: "Onwerkelijk! En als ik eerlijk ben, het is ook een opluchting. Ik ben jong en ik heb nog tijd zat. Maar na die invalbeurt bij Ferrari wil je het liefst zo snel mogelijk meer. Dat was zo'n schitterende ervaring. In de Formule 2 liep het vervolgend wat minder dan gehoopt, dus je hoopt als jonge coureur dan maar dat het je kansen niet teniet doet. Gelukkig hield Ferrari vertrouwen in me, Haas deed dat ook. Net als de mensen om me heen."