Zhou ontvangt gridstraf na blokkeren Verstappen

Max Verstappen reed vandaag een foutloze kwalificatie in België. Aan het begin van de sessie werd hij echter eventjes gehinderd door Guanyu Zhou. De Chinees werd op het matje geroepen en de stewards waren zeer streng, hij heeft een gridstraf ontvangen.

Aan het begin van de kwalificatie had Verstappen eventjes last van de Sauber van Zhou. De Chinees bleef op de racelijn rijden in bocht zeventien toen Verstappen er op volle vaart aankwam. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Sauber op een onduidelijke wijze aan Zhou meldde dat Verstappen eraan kwam. Ze namen dit mee in hun beslissing, maar ze zijn van mening dat de coureur ook verantwoordelijk is. Daarom hebben ze besloten Zhou een gridstraf van drie plaatsen te geven. Dat zal echter weinig uitmaken, want hij was de langzaamste coureur in de kwalificatie. Yuki Tsunoda zal daarnaast ook achteraan starten.